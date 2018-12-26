موسكو: عودة 2000 لاجئ سوري خلال الساعات الـ24 الماضية

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، اليوم، الأربعاء، بعودة 2000 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقال المركز في بيان - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه عاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى سوريا 2000 لاجئ بينهم 1134 شخصا هم 340 نساءً و579 طفلا من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و866 شخصا من الأردن عبر معبر (نصيب)".



وأشار المركز الروسي إلى أن العدد الإجمالي للذين عادوا إلى سوريا من الدول الأجنبية منذ 18 يوليو الماضي بلغ 76948 شخصا.

