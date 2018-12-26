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رياضة

وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا صحفيا لماراثون زايد الخيرى .. اليوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
ريهام بكير - عمرو الحلوانى
تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء اليوم، لإعلان تفاصيل النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيرى المقرر انطلاقه 28 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجمعة مبارك الجنيبى السفير الإماراتى بالقاهرة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والفريق ركن محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد، وسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الصحفى للنسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، احتفالًا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك الإعلان عن الضوابط والمعايير وشروط الماراثون وتوزيع الجوائز.

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