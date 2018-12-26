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محافظات

الري: تطبيق منظومة الشباك الواحد تيسيرا على المستثمرين بالوادي الجديد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حيث ناقشا سبل زيادة الاستثمار الزراعي وذلك للتيسير على المستثمرين ليكون صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة هو الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر لإنهاء جميع الإجراءات مع الجهات الأخرى مثل الآثار والوحدات المحلية وأملاك الدولة وغيرها ويتم منحه خطاب الموافقة على التصريح بحفر الآبار وذلك تيسيرًا على المستثمرين، كما تم مناقشة استكمال تشغيل آبار الرى بالطاقة الشمسية وتطبيق منظومة الرى الحديث اعتبارًا من أول يوليو القادم.

وأكد المحافظ أن الوزير وافق على قيام وزارة الري بالتعاون مع المحافظة لتنفيذ تجربة زراعة القمح على مياه بركة موط وذلك على مساحة فدان واحد وفى حالة نجاح التجربة يتم التوسع فيها للاستفادة من مياه البركة المتراكمة نتيجة الصرف الزراعي وللحد من خطورتها فى فصل الشتاء بعد ارتفاع منسوب المياه بها، خاصة أنها تقع على مساحة 90 فدانا وبها كميات كبيرة من المياه يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية متعددة.

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