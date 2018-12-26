الري: تطبيق منظومة الشباك الواحد تيسيرا على المستثمرين بالوادي الجديد

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حيث ناقشا سبل زيادة الاستثمار الزراعي وذلك للتيسير على المستثمرين ليكون صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة هو الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر لإنهاء جميع الإجراءات مع الجهات الأخرى مثل الآثار والوحدات المحلية وأملاك الدولة وغيرها ويتم منحه خطاب الموافقة على التصريح بحفر الآبار وذلك تيسيرًا على المستثمرين، كما تم مناقشة استكمال تشغيل آبار الرى بالطاقة الشمسية وتطبيق منظومة الرى الحديث اعتبارًا من أول يوليو القادم.



