ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. أول ظهور للرئيس الأسبق مبارك للإدلاء بشهادته فى اقتحام الحدود الشرقية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرض الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، لقطات حصرية لأول ظهور للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للإدلاء بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، لحظة وصوله لقاعة المحكمة برفقة نجله جمال مبارك.

وتستمع اليوم الأربعاء 26 ديسمبر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.

وذلك بعد أن أمرت المحكمة بالجلسة السابقة إعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة التي أفادت أنه نفاذا لقرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته فقد قامت النيابة بمخاطبة قطاع الأمن الوطني وقد ورد إليها خطابا ردًا علي ذلك بأن الشاهد مدنيا ولم يتبع أي جهة عسكرية.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف, بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

ترشيحاتنا

إسرائيل: غارة دمشق استهدفت قادة بارزين من حزب الله

السيسي للمصريين: على مهلكم عليّ شوية في النكت.. فيديو

السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب المبانى العشوائية.. فيديو

السيسي يسأل المحافظ عن دخل الإسكندرية الشهري والأخير يجيب.. فيديو

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

ادخل وشوف درجة حرارة محافظتك والجو فيها عامل إيه صبح وليل

إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

اللي يزعل أختى أقتله.. عامل ينهى حياة فلاح ويلقيه داخل جوال فى النيل

رد سعودي شديد اللهجة حول دور قطر في قضية خاشقجي

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الجو بدءا من اليوم.. فيديو

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

البوكسينج داي.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

أحمد موسى:محافظ الإسكندرية كان مستعدًا لـ تساؤلات السيسي..فيديو
شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب
أحمد موسى: حديث مبارك عن المعزول اليوم شهادة للتاريخ.. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو
أحمد موسى: مبارك يظهر لأول مرة سائرا على قدميه بدلا من السرير الطبى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟