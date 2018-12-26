شاهد .. أول ظهور للرئيس الأسبق مبارك للإدلاء بشهادته فى اقتحام الحدود الشرقية

عرض الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، لقطات حصرية لأول ظهور للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للإدلاء بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، لحظة وصوله لقاعة المحكمة برفقة نجله جمال مبارك.





وتستمع اليوم الأربعاء 26 ديسمبر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.





وذلك بعد أن أمرت المحكمة بالجلسة السابقة إعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة التي أفادت أنه نفاذا لقرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته فقد قامت النيابة بمخاطبة قطاع الأمن الوطني وقد ورد إليها خطابا ردًا علي ذلك بأن الشاهد مدنيا ولم يتبع أي جهة عسكرية.



