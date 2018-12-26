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بين الناس

والد شهيد مسجد الروضة بسيناء يطالب بإطلاق اسمه على مدرسة بالبحيرة مسقط رأسه..صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن مجدى رزق والد الشهيد أمير مجدى رزق بالحادث الإرهابي بمسجد قرية الروضة بشمال سيناء فى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ وموطننا الأصلي محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإطلاق اسم نجلة الشهيد على إحدى مدارس قرية عمر مكرم .

وقال فى رسالته: تقدمت بطلب لمحافظة البحيرة لإطلاق اسم الشهيد امير مجدى رزق على مدرسة بموطننا بقرية عمر مكرم مركز بدر محافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات وجمع الموافقات حتى وصلت الاجراءات لمحطة استطلاع رأى الأمن بمديرية الأمن بمحافظة البحيرة تم الطلب من المديرية فى ١٠ /٦/٢٠١٨ و تم ارسال ٣ استعجالات و حتى الآن و بعد ما يقارب ٦ شهور و نصف لم يتم الرد.

وناشد والد الشهيد السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسى بمقابلة أسرة الشهيد.

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