زعيم الأغلبية: مشروع بشاير الخير نموذج للتكافل المجتمعي

أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب بالاسكندرية مؤكدا أن حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها بات واقعا فى ظل توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق مجتمع انسانى أفضل لأهالينا.
وأوضح فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن مشروع بشاير الخير هو نموذج للتكافل المجتمعى من الدولة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .
وطالب القصبى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بزيادة دورها الهام فى بناء مصر الجديدة مع مؤسسات الدولة قائلا: إحنا كلنا هنبنى مصر بتوحدنا يدا بيد وصفا واحدا لأن المنظومة الناجحة تستدعى منا جميعا التعاون والتكافل فيما بيننا .
وأضاف القصبى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل هامة اليوم أبرزها قضية النمو السكانى وهى أخطر من مكافحة الإرهاب لأنها تلتهم موارد التنمية والتى تسعى الدولة جاهدة فى توفيرها من خلال خطوات الإصلاح الاقتصادى لذلك يجب علينا جميعا أن نتحمل المسئولية ونتشارك فى بناء مصر الجديدة .