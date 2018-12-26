زعيم الأغلبية: مشروع بشاير الخير نموذج للتكافل المجتمعي

أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب بالاسكندرية مؤكدا أن حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها بات واقعا فى ظل توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق مجتمع انسانى أفضل لأهالينا .





وأوضح فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن مشروع بشاير الخير هو نموذج للتكافل المجتمعى من الدولة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .





وطالب القصبى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بزيادة دورها الهام فى بناء مصر الجديدة مع مؤسسات الدولة قائلا: إحنا كلنا هنبنى مصر بتوحدنا يدا بيد وصفا واحدا لأن المنظومة الناجحة تستدعى منا جميعا التعاون والتكافل فيما بيننا .



