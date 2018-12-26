ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

زعيم الأغلبية: مشروع بشاير الخير نموذج للتكافل المجتمعي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:25 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
فريدة محمد
أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب بالاسكندرية مؤكدا أن حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها بات واقعا فى ظل توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق مجتمع انسانى أفضل لأهالينا.

وأوضح فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن مشروع بشاير الخير هو نموذج للتكافل المجتمعى من الدولة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .

وطالب القصبى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بزيادة دورها الهام فى بناء مصر الجديدة مع مؤسسات الدولة قائلا: إحنا كلنا هنبنى مصر بتوحدنا يدا بيد وصفا واحدا لأن المنظومة الناجحة تستدعى منا جميعا التعاون والتكافل فيما بيننا .

وأضاف القصبى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل هامة اليوم أبرزها قضية النمو السكانى وهى أخطر من مكافحة الإرهاب لأنها تلتهم موارد التنمية والتى تسعى الدولة جاهدة فى توفيرها من خلال خطوات الإصلاح الاقتصادى لذلك يجب علينا جميعا أن نتحمل المسئولية ونتشارك فى بناء مصر الجديدة .

ترشيحاتنا

تطوير العشوائيات: الأهالي أنشأوا عشش فراخ أعلى أسطح الوحدات الجديدة.. فيديو

حصاد 2018 .. محمد صلاح ملك التصريحات المثيرة للجدل

أحمد موسى: تركيا وقطر يدعمان مؤامرة جديدة على مصر.. فيديو

الزمالك يطلب من وادي دجلة التعاقد على ضم مدافعه

البوكسينج داي.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عمرو دياب يخلع دبلة الزواج في حفله الأخير

إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

مش لادا أو فيات.. سيارات يمكن شراؤها بـ 50 ألف جنيه.. صور

السماح لـ مبارك بالإدلاء بشهادته جالسا فى اقتحام الحدود

مبارك: تنسيق دولي بين حماس والإخوان الإرهابية قبل 25 يناير..فيديو

فرج عامر يكشف أسباب موافقته بيع شولونجو للإسماعيلي

5 صفقات نارية رايح جاي في الزمالك قبل انتقالات يناير .. تفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد.. السيسي منفعلا: فين مدير أمن الإسكندرية
السعيد المصري: 2018 بداية التخطيط الحقيقي للعمل الثقافي.. فيديو
شاهد.. السيسي يوزع الشيكولاتة على الأطفال فى بشاير الخير 2
وزير الري السوداني: نهدف لنقل الخبرات المصرية والاستفادة منها ..فيديو
مبارك: تنسيق دولي بين حماس والإخوان الإرهابية قبل 25 يناير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟