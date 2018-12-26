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أخبار العالم

بوتين: صاروخ افانجارد يدخل الخدمة العام القادم ويضمن أمن روسيا لعقود طويلة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتهاء من تجارب ناجحة جديدة لإطلاق صاروخ (أفانجارد)، مؤكدا أن هذا الصاروخ سيدخل الخدمة في الجيش الروسي العام المقبل.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء - : " إن هذا حدث هام في تاريخ القوات المسلحة وروسيا، حيث أصبح لدينا سلاح استراتيجي جديد سيضمن أمن بلادنا وشعبنا لعقود طويلة".. مضيفا :"لقد تحدثت سابقا عن أنواع جديدة من الأسلحة الروسية الفرط صوتية ، ومنها منظومة صاروخ (أفانجارد) العابر للقارات".

وأشار إلى أنه بتكليف منِه شخصيا قامت شركات وزارة الدفاع بإعداد وإجراء التجارب النهائية لهذه المنظومة والتي تمت بنجاح.

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق من اليوم ، أن القوات المسلحة الروسية نجحت باختبار إطلاق صاروخ من منظومة (أفانجارد)، وذلك بتعليمات من الرئيس الروسي، وتم تنفيذ برنامج اختبارات بشكل كامل، ما يسمح بتسليم نظام (أفانجارد) إلى القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية.

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