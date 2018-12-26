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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: لن تمدد الأحكام العرفية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه لا يعتزم طلب تمديد الأحكام العرفية في عدد من مناطق الدولة، التي فرضت في 28 نوفمبر الماضي ولمدة 30 يوما.

وقال بوروشينكو - خلال اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - "قراري يستند إلى تحليل جميع مكونات الوضع الأمني ​​الحالي في البلاد، على الرغم من حقيقة أن الوضع حول أوكرانيا لم يتغير كثيرا".

وأضاف بوروشينكو أنه أصدر تعليماته إلى وزارتي الدفاع والخارجية وقيادة الأركان العامة لإطلاع العامة على ما تم القيام به كجزء من فرض الأحكام العرفية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية.

وكان البرلمان الأوكراني قد وافق - في 26 نوفمبر الماضي - على المرسوم الرئاسي بشأن فرض الأحكام العرفية في 10 مناطق من البلاد ولمدة 30 يوما، عقب انتهاك سفن البحرية الأوكرانية حدود روسيا، ومن ثم احتجازها من قبل حرس الحدود الروسي.
وينص هذا النظام على إمكانية فرض قيود مؤقتة على الحقوق الدستورية وحريات المواطنين، بما في ذلك الحق في المشاركة في الانتخابات، وحرية الفكر والكلام.

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