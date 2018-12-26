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أخبار العالم

الكرملين: بوتين قد يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي 2019

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي لعام 2019 في دافوس بسويسرا.

وأوضح بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة حتى الآن، مضيفا "نرحب بتغيير الأجواء في دافوس، وهناك بالفعل دعوة قديمة ومتجددة باستمرار لبوتين لزيارة دافوس".

يُشار إلى أن منظمي منتدى دافوس أعلنوا، الشهر الماضي، أنه لن يتم دعوة بعض رجال الأعمال الروس للمشاركة في منتدى 2019، وقالت موسكو إن غياب الممثلين الروس سيؤثر سلبا على المنتدى وخاصة مستوى النقاش.

إلا أن المنظمين غيروا رأيهم بعد ذلك، وقالت الحكومة الروسية "نظرا لتغيير منظمي منتدى دافوس لقرارهم وإزالة القيود المفروضة في وقت سابق على بعض رجال الأعمال الروس، فسيذهب وفد حكومي روسي إلى دافوس للمشاركة في المنتدى"، ولكن لم يتم الإعلان عن أسماء أعضاء الوفد الروسي حتى الآن.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيشارك في المنتدى كما شارك في المنتدى السابق.

ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في الفترة من 22 إلى 25 يناير المقبل.

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