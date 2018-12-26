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تطوير العشوائيات: المواطنون سيذهبون لمساكن بشاير الخير 2 بشنطة الهدوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
البهى عمرو
أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية، يأتي في إطار سعي الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفير مسكن آمن وبيئة مناسبة للمواطنين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد، أن المشروع يوفر مساكن لـ 1869 أسرة أى ما يقرب من 10000 مواطن .

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان حريصا على توفير المفروشات للشقق، مؤكدا ان المواطنين سيذهبون للمساكن بشنطة الملابس فقط.

وأوضح أن مشروع بشاير الخير 1 بالإسكندرية كان له مردود ايجابي على جميع المواطنين.

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