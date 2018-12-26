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رياضة

لجنة العضويات بالأهلي تفحص طلبات الاشتراك لفرع زايد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقدت لجنة العضويات بالنادي الأهلي اجتماعًا عصر، اليوم الأربعاء، في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشات طلبات العضوية الجديدة الخاصة بفرع الشيخ زايد، والعضوية العامة في مقر الجزيرة، والفروع بالنادي، في ظل حضور أعداد كبيرة من المتقدمين بطلبات العضوية.

وقامت اللجنة، برئاسة إبراهيم الكفراوي، وعضوية طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، ومعهم عزة حلمي مدير الاشتراكات، بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين الجدد للحصول على طلبات العضوية، والرد على استفسارات المتقدمين وتوضيح الأوراق المطلوب استكمالها لاستيفاء شروط العضوية.

وقال إبراهيم الكفراوي، إن اللجنة تكثّف اجتماعاتها في الأيام الجارية مع نهاية العام، نظرًا لوجود الكثير من الطلبات التي تصل النادي خلال المرحلة الماضية، سواء لاستكمال العضوية العاملة أو الاشتراكات في بعض الفروع.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا وكثافة في طلبات العضوية خلال الشهر الماضي لفرعي الأهلي بالتجمع الخامس والشيخ زايد، وهو ما استوجب عقد جلسة للجنة مطلع الأسبوع الجاري لفحص طلبات عضوية «التجمع». بينما شهد اجتماع اليوم مناقشة طلبات الاشتراكات في عضوية فرع الشيخ زايد، وسيتكرر الاجتماع، صباح السبت، في مقر النادي بالجزيرة.

وأكّد طارق قنديل، عضو المجلس، أن طلبات الاشتراكات تخطّت الـ150 طلبًا خلال الأسبوع الماضي وهو ما دفع اللجنة للانعقاد ومقابلة الراغبين في الحصول على العضوية مرتين في أسبوع واحد. وأوضح أن حرص الأعضاء على الاستفادة بالأسعار قبل تطبيق الزيادات في فبراير المقبل وراء الإقبال الشديد على طلبات العضوية والتي استقبلتها اللجنة خلال الأسابيع الماضية.

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