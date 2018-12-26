أحمد موسى: صدى البلد من أكثر القنوات الداعمة لإنجازات الدولة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة صدى البلد من أكثر القنوات التي تتحدث عن الإنجازات والمشروعات التى تتم فى مصر، معلقا « هناك قنوات تتحدث عن ما يتم ولكن صدى البلد تعتبر الأكثر حديثًا» .



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نساند الدولة وبكل قوة وسنظل نقول هذا الكلام للجميع.



وأشار موسى إلى أن «المشكلات و العشوائيات و الاعتداء على المباني» التى كانت تعانى منه الدولة كانت بسبب الجماعات التى كانت تخرب مصر.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يترك اى مشكلة الا وسيقوم بحلها، وكشف موسي أن بورسعيد ستكون أول محافظة خالية من العشوائيات.

