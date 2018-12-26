العلماوي: لا خلافات بين إدارة نادي كفر الشيخ وجهازه الفني.. صور

بحث المحاسب ضياء العلماوي أمين صندوق نادي كفرالشيخ، اليوم، مع نبيل محمود "رامبو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعض الأمور الخاصة بالفريق وخاصة تدعيم صفوفه بالصفقات المميزة خلال الميركاتو الشتوي.





جاء ذلك خلال زيارة المدير الفني لكفر الشيخ، للعلماوي، بمكتبه اليوم، بحضور مجدى الزواوي، عضو مجلس الإدارة، وعبدالحميد إبراهيم، المدرب العام، للتأكيد على عدم وجود أزمة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة، ووجود حالة من التناغم التام من أجل تحقيق الاستقرار.



