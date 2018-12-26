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شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية جيهان لبيب فيديو لزفة بشوارع محافظة بني سويف تحت الأعلام الخضراء وصيحات "لا اله الا الله..الشيخ فايز ولي الله"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة المذاع على فضائية المحور.

وأكدت الإعلامية، أن الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى شخص والده المتوفي منذ 5 شهور، فى رؤيا وطالبه بفتح المقبرة ونقله للمنزل وعمل ضريح مقام له، وعمل زفة بالأعلام الخضراء.


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