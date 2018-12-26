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فتحي عبد الوهاب: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية سبب شهرتي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:39 م
الفنان فتحي عبد
الفنان فتحي عبد الوهاب
حسام الحارتي
قال الفنان فتحي عبد الوهاب ، إن مرحلة مسرح الجامعة ،بداية حياته الفنية ثم التحق بالعمل داخل مسرح المحترفين "استديو 80 "، مضيفا أن أول أعماله السينمائية بدأت بظهوره في بعض المقاطع الصغيرة مردفا " مكنتش متوقع اني هدخل مجال السينما".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11 "، المذاع عبر فضائية " one "، ان فيلم " صعيدي في الجامعة الأمريكية بداية تواجده على الساحة الفنية ومعرفته بين الناس.

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