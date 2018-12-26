فتحي عبد الوهاب: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية سبب شهرتي

قال الفنان فتحي عبد الوهاب ، إن مرحلة مسرح الجامعة ،بداية حياته الفنية ثم التحق بالعمل داخل مسرح المحترفين "استديو 80 "، مضيفا أن أول أعماله السينمائية بدأت بظهوره في بعض المقاطع الصغيرة مردفا " مكنتش متوقع اني هدخل مجال السينما".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11 "، المذاع عبر فضائية " one "، ان فيلم " صعيدي في الجامعة الأمريكية بداية تواجده على الساحة الفنية ومعرفته بين الناس.

