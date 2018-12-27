فتحي عبد الوهاب عن فيلم كباريه: أمر واقع وهيتحقق

تحدث الفنان فتحي عبد الوهاب ،عن مشهد الغسل الذي قام بتجسيده في فيلم " كبارية " قائلا حاجة صعبة ".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " حفلة 11 "، المذاع عبر فضائية " one"، أنه تعجب من تجسيده ذلك الدور خصوصا بعد رؤيته أثناء عرض الفيلم قائلا :" اللي بيشوف غير اللي بيمثل ".



وتابع " أنا فكرت إن المشهد ده هيتحقق في يوم من الأيام ".



وحل الفنان فتحي عبد الوهاب ضيفا مع الإعلامية سمر يسري ، ببرنامج " حفلة 11"، المذاع عبر فضائية "one "، وتحدث عن الكثير من حياته الشخصية والفنية ، كما كشف عن أصعب المواقف التي واجهته أثناء خوض المجال الفني.