مصادفة..إسبانية تسافر على رحلة طائرة وحيدة دون وجود أي راكب آخر

في معجزة لا تتكرر، سافرت مواطنة إسبانية على متن طائرة ركاب، وحيدة، وكأنها في رحلة خاصة.



وذكرت صحيفة "فان مينوت" السويسرية أن السفر على طائرة ركاب وكأنها طائرة خاصة، ربما يكون حلم للكثيرين، وهو ما حدث مع جوانا جوميز، فهذه الفتاة اشترت طائرة بقيمة 38 يورو من على موقع انترنت لرحلة طائرة، تنطلق من مطار سرقسطة إلى إيبيزا.



لكن على متن الطائرة اكتشفت أنها الوحيدة، وأن الطائرة ستتحرك بها فقط، دون وجود ركاب آخرين.



توضح جوميز في تصريحات:" حينما وصلت في تمام الساعة الثامنة مساء، لم يكن هناك أي شخص في صالة الانتظار"، مشيرة إلى أنها اعتقدت أنها أخطأت في موعد الرحلة وأنها جاءت في يوم خاطئ.



غير أن أحد الموظفين أخبرها أنها المسافرة الوحيدة.