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محافظات

الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:37 ص
الطقس السيئ يضرب
الطقس السيئ يضرب القليوبية
إبراهيم الهوارى
حالة من الطقس السيئ ضربت محافظة القليوبية صباح اليوم حيث شهدت مدن وقرى المحافظة سقوط أمطار مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الطرق السريعة والفرعية والشوارع والطرقات خاصة فى القرى والمناطق الترابية والتى تحوّلت الى برك من الطين. 

كما تسبّب الطقس السيئ فى انقطاع الكهرباء على فترات مختلفة حيث اضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي تحسباً لأى حالات طارئة سببب تقلبات الطقس.

من جانبها كثفت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من حملاتها المرورية الثابتة والمتحركة لتأمين حركة السيارات بالطرق السريعة لإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة للحد من الحوادث المرورية بسبب الطقس السيئ وسقوط الأمطار

فيما أعلنت محافظة القليوبية عن حالة الطوارئ، حيث وجه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار. 

وشدّد المحافظ على التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

كما أمر عبدالحليم بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية إنه تم الدفع بـ25 سيارة وشفاط؛ للتعامل مع مياه الأمطار التي سقطت في بعض المناطق داخل المحافظة. 

وأكد مجاهد أن الشركة رفعت حالة الطوارئ طوال فصل الشتاء لمواجهة سقوط أي أمطار على شوارع المحافظة مضيفا أن هناك خطة لدى الشركة بالتننسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط في أماكن تجمعات مياه الأمطار وكذلك مطالع ومنازل الكباري لتجنب تعطل حركة المرور.


الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية
الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية
الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية
الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

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