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خبير تنمية بشرية يقدم طرقا لمنع الكذب عند الأطفال

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:34 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتشكى الكثير من الأباء من كذب الأبناء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أفضل الطرق لعلاج كذب الأبناء يقدمها الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية البشرية واستشارى تعديل سلوك.

اكتشف سبب كذب طفلك وابحث عن الحل:
عليك تجنب تعرض طفلك للأسباب التى تؤدى إلى جعله يكذب.

تحدث مع طفلك بهدوء وناقشه حول أهمية قول الحقيقة واوعده بعدم العقاب:
تحدث مع طفلك عن أهمية الصدق وأخبره عما يعود عليه الصدق في حياته، وان الصدق منجاه وليس الكذب، وأنك لم تغضب منه ولا تعاقبة بل تحترم صراحته.

حدد عاقبة للكذب:
على الوالدين أن يضعا عواقب محددة لكذب الطفل. ويفضل وضعها وتوضيحها له قبل إيقاع العقاب وقبل حدوث الكذب نفسه. ويجب أن يكون العقاب على قدر الكذبة٬ ومناسبًا لسن الطفل. وقد وجد أن حرمان الطفل أو إلغاء شيء يحبه هو الوسيلة الأكثر نجاحًا وتأثيرًا على الطفل. أما الضرب والضرب المبرح خصوصا فليس طريقا ناجعا للتخلص من الكذب.

وأشار "مصطفى" الى أن على الوالدين أن يفصلا بين الخطأ ذاته وبين الكذب، فيما يخص العقاب. فإذا اخطأ الطفل وكان صادقًا فإنه يعاقب على الخطأ الذي ارتكبه ويشكر على صدقه وربما يكافأ عليه. أما إذا أخطأ الطفل وكذب أيضا فإنه يعاقب عقوبتين، الأولى على الخطأ والثانية على الكذب.

التثبيت على العقاب مع تكرار الكذب:
لا يكن العقاب على الكذب ينفذ مرة ويترك مرة، فبعد أن يضع الوالدان مجموعة من القواعد الخاصة بالصدق وعواقب الكذب٬ يجب عليهما الالتزام بها في كل مرة يكذب الطفل٬ حتى يتعلم الطفل أن الكذب مرفوض وله عواقبه. أما ترك العقاب حينًا وتطبيقه حينًا فلن يؤدي إلى النتيجة المرجوة.

أحرص على عدم "إثابة" الطفل على كذبه:
احرص على ألا يكافأ الطفل على كذبه، فمثلا لو قام الطفل بالكذب للحصول على شيء ما٬ فاحرص ألا يحصل عليه كي لا يكون حصوله على ما يريد بمثابة مكافأة له على كذبه.

لا تجعل طفلك يشعر بالعار
لا تكن الرسالة التي توصلها لطفلك أنه "طفل سيء” لأنه كاذب فهذا سيشعره بالخزي وعدم القبول ،اجعله يشعر أنك حزين من تصرفه “الكذب” .

لا تنصب فخا لطفلك
إذا كنت متأكدًا من قيام طفلك بتصرف خاطئ لا تذهب إليه وتسأله هل قمت بعمل "هذا الشيء" أم لا؟ عليك معالجة هذا الخطأ عن طريق المواجهة المباشرة٬ فعندما تكون متأكدًا من قيامه بعمل ما، تحدث معه بنبرة حاسمة وأخبره مباشرة أن ما فعله شيء خاطئ.
واحذر من اتهامه بدون دليل أو تأكد.

امدح صدق الطفل:
كلما زاد مديحك له على صدقة وأمانته كلما ازداد تمسّكه بها

لا تظهر الريبة والشك في طفلك
لا تجعل طريقة استفساركِ منه عن أمر ما شبيهة بالتحقيق بل اجمع الحقائق حول الأمر جيدًا حتى تتأكد ووضح له الأسلوب الصحيح للتصرف بشكل هادئ ولا تقوم بتخويفه.

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