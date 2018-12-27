ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير صوصات مختلفة لصدر ديك رومي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:58 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زهرة العمدة أفضل الطرق لتحضير صوصات مختلفة لصدر ديك رومي بمذاق لا يقاوم وبمثابة فاتح للشهية.

المقادير :

صدر رومي مشوي جاهز

صوص1
جبنة كريمي
جبنة كريم تشيز
مستردة
شبت

صوص 2
بودرة دمي جلاس
عصير الاناناس

صوص 3
بصل أحمر مفروم
زعتر مفروم
بقدونس مفروم
زيت
خل
ملح وفلفل
فلفل احمر
مجروش شطة

طريقة التحضير :

صوص 1

* تخلط كل المكونات وتضاف على شرائح الصدر الرومي وتزين بشرائح الأناناس

صوص 2

* تذوب بودرة الديمى جلاس في قليل من الماء مع عصير الأناناس وتقلب جيدا وتقدم مع شرائح صدور الديك الرومي

صوص 3

* يفرم البصل مع الزعتر والبقدونس ثم يضاف الزيت والخل

* ثم يتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الفلفل الناشف المجروش ويقلبو جيدا ثم تضاف إلى شرائح الديك الرومي

ترشيحاتنا

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

أشرف عبد الباقي يكشف فضل عبد المنعم مدبولي على مسيرته الفنية.. فيديو

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

قصة اغتيال بنظير بوتو.. أطلقوا عليها الرصاص ثم فجر انتحاري نفسه بجوارها

محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو

الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

المرور: كثافات مرورية خفيفة والأمطار لم تؤثر على الطرق .. فيديو

نبيل الحلفاوي عن تعاقد حسام غالي مع الجونة: تأثرت كثيرا

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج والمتحف الكبير فجرا

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو
صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو
برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو
أشرف عبد الباقى يحكى ذكرياته مع عمرو دياب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟