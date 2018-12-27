طريقة تحضير صوصات مختلفة لصدر ديك رومي

تقدم الشيف زهرة العمدة أفضل الطرق لتحضير صوصات مختلفة لصدر ديك رومي بمذاق لا يقاوم وبمثابة فاتح للشهية.



المقادير :



صدر رومي مشوي جاهز



صوص1

جبنة كريمي

جبنة كريم تشيز

مستردة

شبت



صوص 2

بودرة دمي جلاس

عصير الاناناس



صوص 3

بصل أحمر مفروم

زعتر مفروم

بقدونس مفروم

زيت

خل

ملح وفلفل

فلفل احمر

مجروش شطة



طريقة التحضير :



صوص 1



* تخلط كل المكونات وتضاف على شرائح الصدر الرومي وتزين بشرائح الأناناس



صوص 2



* تذوب بودرة الديمى جلاس في قليل من الماء مع عصير الأناناس وتقلب جيدا وتقدم مع شرائح صدور الديك الرومي



صوص 3



* يفرم البصل مع الزعتر والبقدونس ثم يضاف الزيت والخل



* ثم يتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الفلفل الناشف المجروش ويقلبو جيدا ثم تضاف إلى شرائح الديك الرومي