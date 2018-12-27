طريقة تحضير صوصات مختلفة لصدر ديك رومي

تقدم الشيف زهرة العمدة أفضل الطرق لتحضير صوصات مختلفة لصدر ديك رومي بمذاق لا يقاوم وبمثابة فاتح للشهية.
المقادير :
صدر رومي مشوي جاهز
صوص1
جبنة كريمي
جبنة كريم تشيز
مستردة
شبت
صوص 2
بودرة دمي جلاس
عصير الاناناس
صوص 3
بصل أحمر مفروم
زعتر مفروم
بقدونس مفروم
زيت
خل
ملح وفلفل
فلفل احمر
مجروش شطة
طريقة التحضير :
صوص 1
* تخلط كل المكونات وتضاف على شرائح الصدر الرومي وتزين بشرائح الأناناس
صوص 2
* تذوب بودرة الديمى جلاس في قليل من الماء مع عصير الأناناس وتقلب جيدا وتقدم مع شرائح صدور الديك الرومي
صوص 3
* يفرم البصل مع الزعتر والبقدونس ثم يضاف الزيت والخل
* ثم يتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الفلفل الناشف المجروش ويقلبو جيدا ثم تضاف إلى شرائح الديك الرومي
المقادير :
صدر رومي مشوي جاهز
صوص1
جبنة كريمي
جبنة كريم تشيز
مستردة
شبت
صوص 2
بودرة دمي جلاس
عصير الاناناس
صوص 3
بصل أحمر مفروم
زعتر مفروم
بقدونس مفروم
زيت
خل
ملح وفلفل
فلفل احمر
مجروش شطة
طريقة التحضير :
صوص 1
* تخلط كل المكونات وتضاف على شرائح الصدر الرومي وتزين بشرائح الأناناس
صوص 2
* تذوب بودرة الديمى جلاس في قليل من الماء مع عصير الأناناس وتقلب جيدا وتقدم مع شرائح صدور الديك الرومي
صوص 3
* يفرم البصل مع الزعتر والبقدونس ثم يضاف الزيت والخل
* ثم يتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الفلفل الناشف المجروش ويقلبو جيدا ثم تضاف إلى شرائح الديك الرومي