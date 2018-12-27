المنيا ضمن أفضل الجامعات صديقة للبيئة على مستوى العالم

صنفت جامعة المنيا، ضمن أفضل الجامعات الخضراء صديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمركز السادس عشر، بينما شغلت المرتبة 578 دوليا، وذلك فى التصنيف الدولى للجامعات الخضراء صديقة البيئة لعام 2018 الذي أعلنته اندونيسيا.



وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعتبر التصنيف الوحيد المهتم بقياس أداء الجامعات، فى مجال التنمية المستدامة ، وان تكون صديقة للبيئة، وان إدراج جامعة المنيا بهذا التصنيف، يأتى في إطار اهتمام الجامعة بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة واستخدام الطاقة المتجددة والعمل على تدريس المقررات والقيام بالعديد من الأنشطة التى تعكس الاهتمام بالتنمية المستدامة.



وأوضح الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومسئول التصنيفات الدولية، أن هذا التصنيف يعتمد على عدد من المعايير منها معيار المساحات الخضراء والقيم الجمالية داخل الجامعة، ومعيار الاعتماد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية من شوارع وأرصفة تتوافق مع متطلبات ذو الاحتياجات الخاصة، وتدريس مقررات التنمية المستدامة وكذلك الاهتمام ببحوث التغييرات المناخية.