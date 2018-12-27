ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

باسم مرسي يفسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني.. رسمياً

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
ملك موسى
حرص باسم مرسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إنهاء إجراءات فسخ إعارته لنادى لاريسا اليونانى رسمياً بعد استلام اللاعب الأوراق التى تفيد الفسخ لتنتهى علاقته بالنادى اليونانى رسميًا.

وقرّر باسم مرسى فسخ إعارته لصفوف لاريسا بسبب ظروف تعثر السفر لليونان مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وقام باسم مرسى بالتنازل عن كل مستحقاته المالية لدى نادى لاريسا قبل فسخ الإعارة رسمياً حتى لا يدخل فى أزمات مع النادى اليونانى وينهى الإجراءات سريعًا للبحث عن مستقبله الكروى فى الفترة المقبلة وتحديد مصيره.

وينتظم باسم مرسى فى تدريبات الزمالك بداية من شهر يناير المقبل لحين حسم إمكانية إعارته لنادٍ آخر بعد ما شهدت مفاوضات نادى سموحة مع القلعة البيضاء لاستعارته لنهاية الموسم خلافات حول القيمة المالية للصفقة.

ترشيحاتنا

تعرف على أسرار ومواعيد صيد البط.. فيديو

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

الطقس السيئ يضرب دمياط والأمطار الغزيرة تجتاح الشوارع.. صور

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار .. وفرص لسقوط الأمطار على معظم الأنحاء

استمرار مسلسل فضائح جوجل.. التقطت 4 أشخاص في أوضاع مخلة على الشاطئ

تعرف على قرار شيكابالا في حالة عدم انضمامه للدوري المصري

محمد محمود يكشف نصيحة محمد صلاح قبل الانضمام إلى الأهلي

عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو

الاستخبارات العراقية تحبط أكبر عملية تهريب مواد متفجرة بالأنبار

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبد الباقى يكشف سر حلاقة شعره زيرو .. فيديو
محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو
حكايات الملك فاروق مع صيد البط .. فيديو
وليد بشكار من طالب فاشل إلى أشهر صانع عود: مش حرام ووش السعد علي.. فيديو
تعرف على أسرار ومواعيد صيد البط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟