باسم مرسي يفسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني.. رسمياً

حرص باسم مرسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إنهاء إجراءات فسخ إعارته لنادى لاريسا اليونانى رسمياً بعد استلام اللاعب الأوراق التى تفيد الفسخ لتنتهى علاقته بالنادى اليونانى رسميًا.





وقرّر باسم مرسى فسخ إعارته لصفوف لاريسا بسبب ظروف تعثر السفر لليونان مرة أخرى خلال الفترة الحالية.





وقام باسم مرسى بالتنازل عن كل مستحقاته المالية لدى نادى لاريسا قبل فسخ الإعارة رسمياً حتى لا يدخل فى أزمات مع النادى اليونانى وينهى الإجراءات سريعًا للبحث عن مستقبله الكروى فى الفترة المقبلة وتحديد مصيره.



