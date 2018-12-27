ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الشركة الراعية لألبوم محمد فؤاد تحذر الشركات من التعامل معه بسبب مماطلته

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يواجه الفنان محمد فؤاد أزمة فى ألبومه الجديد "سلامة" وذلك بعد كشف الشركة الراعية لألبومه عديد من التفاصيل بسبب تأجيل الألبوم وبناء عليه أصدرت الشركة بيانًا توضيحيًا تحذر فيه باقى الشركات من التعامل مع فؤاد بسبب مماطلته فى تسليم الألبوم. 

وجاء نص البيان: "تحذر شركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت أي شركة أو جهة من التعامل أو التعاقد على ألبوم الفنان محمد فؤاد القادم، حيث أن شركة قنوات هي صاحبة الحق الحصري لاستغلال هذا الألبوم بموجب العقد الموقع مع شركة هاي فيدلتي المؤرخ 1 أكتوبر 2012، والمضي بحصة توقيعه في الدعوى رقم 8111 لسنة 2012 مدينة نصر، وملاحقة المؤرخة 16 فبراير 2016 و10 أبريل 2016، وتم سداد المبالغ المالية المتفق عليها بموجب شيكات بنكية قامت شركة هاي فيدلتي بصرفها.

وقد طالبت شركة قنوات شركة هاي فديلتي والفنان محمد فؤاد بتسليم الألبوم إلا أنه كان يتحجج بحجج واهية ونظرا لتقديرنا للفنان محمد فؤاد كفنان مصري أصيل انتظرت شركة قنوات كل هذا الوقت إلا أنه قد نما إلى علمنا أن الفنان وشركته يسعيان إلى التعاقد مع شركة أخرى على نفس الألبوم.

وحيث ان شركة قنوات قد اتخذت كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقوقها المادية والأدبية كما قامت بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالواقعة وتحرير المحضر رقم 70940 لسنة 2018 جنح مدينة نصر.

لذلك فن الشركة تحذر أي شركة من التعامل أو التعاقد على الألبوم المذكور وتهيب بشركة هاي فيدلتي والفنان محمد فؤاد باحترام التعاقد المبرم بينهما ورد الجميل للشركة التي قامت بسداد مبالغ مادية طائلة منذ عام 2012 وحتى الآن تقديرا واحتراما للفنان محمد فؤاد وفنة الراقي.
الشركة الراعية لألبوم محمد فؤاد تحذر الشركات من التعامل معه بسبب مماطلته

ترشيحاتنا

المرور: كثافات مرورية خفيفة والأمطار لم تؤثر على الطرق .. فيديو

استقبال مبهر لمحمود وحيد من لاعبي الأهلي.. صور

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أردوغان يتصدر قائمة الحكام المستبدين لعام 2018

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

بعد تعافيه من الإصابة.. دودو يعود للتدريبات مع أهلي 99

الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج والمتحف الكبير فجرا

نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار .. وفرص لسقوط الأمطار على معظم الأنحاء

عرافة تكشف تنبؤات 2019.. اغتيال بوتين ومرض ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو
صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو
برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو
أشرف عبد الباقى يحكى ذكرياته مع عمرو دياب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟