الشركة الراعية لألبوم محمد فؤاد تحذر الشركات من التعامل معه بسبب مماطلته

يواجه الفنان محمد فؤاد أزمة فى ألبومه الجديد "سلامة" وذلك بعد كشف الشركة الراعية لألبومه عديد من التفاصيل بسبب تأجيل الألبوم وبناء عليه أصدرت الشركة بيانًا توضيحيًا تحذر فيه باقى الشركات من التعامل مع فؤاد بسبب مماطلته فى تسليم الألبوم.





وجاء نص البيان: "تحذر شركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت أي شركة أو جهة من التعامل أو التعاقد على ألبوم الفنان محمد فؤاد القادم، حيث أن شركة قنوات هي صاحبة الحق الحصري لاستغلال هذا الألبوم بموجب العقد الموقع مع شركة هاي فيدلتي المؤرخ 1 أكتوبر 2012، والمضي بحصة توقيعه في الدعوى رقم 8111 لسنة 2012 مدينة نصر، وملاحقة المؤرخة 16 فبراير 2016 و10 أبريل 2016، وتم سداد المبالغ المالية المتفق عليها بموجب شيكات بنكية قامت شركة هاي فيدلتي بصرفها.





وقد طالبت شركة قنوات شركة هاي فديلتي والفنان محمد فؤاد بتسليم الألبوم إلا أنه كان يتحجج بحجج واهية ونظرا لتقديرنا للفنان محمد فؤاد كفنان مصري أصيل انتظرت شركة قنوات كل هذا الوقت إلا أنه قد نما إلى علمنا أن الفنان وشركته يسعيان إلى التعاقد مع شركة أخرى على نفس الألبوم.





وحيث ان شركة قنوات قد اتخذت كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقوقها المادية والأدبية كما قامت بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالواقعة وتحرير المحضر رقم 70940 لسنة 2018 جنح مدينة نصر.



