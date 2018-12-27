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محافظات

نصف مليون أسواني استفادوا من حملة 100 مليون صحة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:00 م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
شاذلى عبد الفتاح
حققت محافظة أسوان، معدلات قياسية منذ إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى الأول من ديسمبر الحالى ليصل عدد الذين تقدموا لإجراء الفحوصات الطبية حتى الآن إلى نصف مليون مواطن من المستهدف الإجمالي على مستوى المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألف و 256 نسمة.

وأشار الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلي أنه تم صرف علاج فيروس سى لـ 2015 حالة ممن تم اكتشاف إصابتهم عن طريق الحملة فيما جارى عمل الفحوصات اللازمة لـ 3026 استعدادا لصرف العلاج لها.

وأكد "حنفى" على استمرار أجهزة المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى بذل قصارى جهدهم للعمل على تحقيق هذه الحملة القومية الغير مسبوقة لأعلى معدلات من إقبال المواطنين عليها من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للمستهدفين فى المرحلة العمرية التي تبدأ من 18 سنة.
نصف مليون أسواني استفادوا من حملة 100 مليون صحة
نصف مليون أسواني استفادوا من حملة 100 مليون صحة
نصف مليون أسواني استفادوا من حملة 100 مليون صحة
نصف مليون أسواني استفادوا من حملة 100 مليون صحة
نصف مليون أسواني استفادوا من حملة 100 مليون صحة

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