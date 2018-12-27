مركز التنبؤ: سقوط أمطار اليوم وغدا وتحذيرات لسكان السواحل الشمالية

أصدر مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بالمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على أنحاء الجمهورية على مدار الأيام المقبلة.





وأظهرت النتائج الأولية للتنبؤ بالطقس، احتمالية سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس، على السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وقد تصل إلى القاهرة.





ومن المتوقع غدًا الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.





كما أشارت التوقعات الأولية إلى استمرار سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية والوجه الحري وخليج السويس وقد تصل إلى القاهرة.





كما دعا مركز التنبؤ إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن الأمطار الساقطة خاصة لسكان السواحل الشمالية



