السفير الروسي: بكين وموسكو تعززان العلاقات في 2019

أكد السفير الروسي لدى الصين اندريه دينيسوف، اليوم الخميس، أن روسيا والصين تطوران بنجاح العلاقات الثنائية في جميع مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.



وأكد دينيسوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "علاقات التعاون الثنائية الصينية-الروسية تتطور بنجاح في جميع المجالات"، وشدد أيضًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتبادلة من جانب موسكو وبكين لتعزيز الشراكة بينهما خلال عام 2019.



وقال السفير الروسي "ينبغي على روسيا والصين التركيز على شحذ جهودهما، فعلى سبيل المثال، قمنا بتطوير العلاقات مع بكين في مجالات التعاون المتبادلة، مثل العلوم والتكنولوجيا".

