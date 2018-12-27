تخصيص أسطول من أتوبيسات النقل العام والجماعي لخدمة رواد معرض الكتاب

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعم محافظة القاهرة بالكامل لجهود هيئة الكتاب المصرية، لإقامة معرض القاهرة الدولي واحتفاله باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة، والذي يقام هذا العام بمركز منارة للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مؤكدا أهمية المعرض لجميع المصريين من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى لما يمثله من إثراء ثقافي وتدعيما لحركة السياحة الداخلية والخارجية".



وأكد خلالها المحافظ على توفير أسطول نقل من أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي لخدمة رواد المعرض ونقلهم من الميادين الرئيسية والذي يخدمها مترو الأنفاق مع مراعاة زمن التقاطر بحيث تتزامن الخدمات على مدار الساعة.



جاء ذلك من خلال لقاء المحافظ بالدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب المصرية ود. احمد بهي نائب رئيس الهيئة.



أكد د. هيثم الحاج خلالها بان معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الخمسين يقام خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2019 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية يضم هذا العام أكثر من 1100 ناشر ودار نشر بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، وأنه تم الاتفاق على إمكانية إنتاج فيلم من القاهرة التراثية لعرضه بالمعرض للتعرف على تاريخ القاهرة وحرفها التراثية بمناسبة مرور 1050 عاما على انشاء القاهرة على يد القائد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله الفاطمي.