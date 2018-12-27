ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تخصيص أسطول من أتوبيسات النقل العام والجماعي لخدمة رواد معرض الكتاب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:45 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعم محافظة القاهرة بالكامل لجهود هيئة الكتاب المصرية، لإقامة معرض القاهرة الدولي واحتفاله باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة، والذي يقام هذا العام بمركز منارة للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مؤكدا أهمية المعرض لجميع المصريين من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى لما يمثله من إثراء ثقافي وتدعيما لحركة السياحة الداخلية والخارجية".

وأكد خلالها المحافظ على توفير أسطول نقل من أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي لخدمة رواد المعرض ونقلهم من الميادين الرئيسية والذي يخدمها مترو الأنفاق مع مراعاة زمن التقاطر بحيث تتزامن الخدمات على مدار الساعة.

جاء ذلك من خلال لقاء المحافظ بالدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب المصرية ود. احمد بهي نائب رئيس الهيئة.

أكد د. هيثم الحاج خلالها بان معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الخمسين يقام خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2019 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية يضم هذا العام أكثر من 1100 ناشر ودار نشر بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، وأنه تم الاتفاق على إمكانية إنتاج فيلم من القاهرة التراثية لعرضه بالمعرض للتعرف على تاريخ القاهرة وحرفها التراثية بمناسبة مرور 1050 عاما على انشاء القاهرة على يد القائد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله الفاطمي.

ترشيحاتنا

أمر ملكي سعودي بتعيين مستشار جديد للأمن الوطني

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

الصين تنتقم من اعتقال كندا لابنة مؤسس هواوي.. بهذه الطريقة

صدمة السد العالى.. إيهاب جلال يرفض ضم عصام الحضرى إلى المصرى

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

الكويت ترفض منح الجنسية لغير المسلمين

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد .. عقار طبي جديد يُغنى مرضى السكر عن الأنسولين

استقبال مبهر لمحمود وحيد من لاعبي الأهلي.. صور

تحذير جديد من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على أغلب المحافظات

إعفاء تركي آل شيخ من منصبه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

سياسي سعودي: لابد من تجديد الدماء بقطاعات ووزارات المملكة.. فيديو
ممدوح الشناوي: أنا مدين للشعب المصري بسبب مذيع العرب.. فيديو
شاهد .. المياه الجوفية تغتال التاريخ فى الدرب الأحمر
شاهدي.. طريقة صنع تشيز كيك دايت
شاهد.. جولة الرئيس السيسي على محور روض الفرج والمتحف الكبير وتطوير هضبة الأهرام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟