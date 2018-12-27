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تعليم

جامعة المنصورة تناقش مهام اللجان المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
همت الحسينى
عقد الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة اجتماعا، اليوم الخميس، بأعضاء اللجنة العليا المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الذى تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير 2019 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

حضر الاجتماع الدكتورة مها السجينى وكيل كلية الآداب، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة وسحر العراقي مدير إدارة الوافدين وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للملتقى، ويشارك فيه أكثر من 13 جامعة مصرية للمشاركة في الأنشطة الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، نادى العلوم، الفنية المختلفة بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والجامعات المصرية.

ويهدف الملتقى الى مد أواصر العلاقات والتعاون بين الجامعات المصرية لخدمة الطلاب الوافدين بجميع الجامعات المصرية، وتقديم خدمات متنوعة للطلاب الوافدين، وربطهم بالمجتمع المصري وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض، وكذلك مع الطلاب المصريين لتقليل الشعور باغتراب لديهم.

كما نوقش خلال الاجتماع جدول الأنشطة والمنافسات الطلابية المختلفة والتى سيشارك بها الطلاب الوافدون، كما تم استعراض مهام اللجان المنظمة ونشاط عملها لتنفيذ هذا الحدث الهام والذى يعقد على أرض جامعة المنصورة لأول مرة بالجامعات المصرية .

وتشمل الأنشطة: النشاط العلمى والتكنولوجى ، النشاط الاجتماعى ، النشاط الثقافى ، النشاط الفنى ، النشاط الرياضى ، النشاط الموازى ، المعارض،  كما تم عرض سبل وآليات التنسيق بين اللجان والتعاون للتحضير لفعاليات الملتقى ودور طلاب جامعة المنصورة فى تنظيم الملتقى واستضافة الطلاب خلال انعقاد الملتقى.
جامعة المنصورة تناقش مهام اللجان المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين
جامعة المنصورة تناقش مهام اللجان المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين
جامعة المنصورة تناقش مهام اللجان المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين
جامعة المنصورة تناقش مهام اللجان المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين
جامعة المنصورة تناقش مهام اللجان المنظمة للملتقى الأول للطلاب الوافدين

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