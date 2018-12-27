كايرو شو ينطلق على طريقة برودواي بمسرحية لـ هنيدي

أكد المنتج والمخرج مجدي الهواري أن التجهيزات النهائية اوشكت على الانتهاء لمسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر الذي سيتم افتتاحه بعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 ايام في الساحل" .



وقال أن فريق "كايرو شو" المميز يسابق الزمن للانتهاء من التجهيزات الخارجية وتجهيزات بهو المسرح ومبناه من الداخل

واضاف الهواري : نتمني أن يشعر الجمهور أن وجوده في مسرح "كايرو شو" تجربة ترفيه ممتعة ومتكاملة منذ وصوله وحتى مغادرته يتوجها العرض المسرحي الكوميدي" 3 ايام في الساحل" الذي يعيد نجم الكوميديا الأول محمد هنيدي إلى جماهيره الكبيرة التي اشتاقت إلى وقوفه على خشبة المسرح .



وأوضحت مصادر من إدارة "كايرو شو" - أول كيان مصري لصناعة الترفيه- ان المسرح من حيث التصميم والتجهيزات سيكون هو الأول من نوعه و بمستوى يليق بقيمة وعراقة المسرح المصري وعلي غرار مسارح برودواي .. وسيجمع بين الفخامة الكلاسيكية وروح العصر .



مسرحية " 3 ايام في الساحل " يقوم ببطولتها عدد كبير من ألمع نجوم الكوميديا والنجوم الشابة في مقدمتهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وندا موسى ومها ابو عوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي .. وسيبدأ عرضها وبشكل مستمر علي مسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر اعتبارا من 10 يناير المقبل .