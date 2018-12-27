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مصطفي بكري: أردوغان يواصل مغامراته الفاشلة في سوريا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أردوغان يواصل مغامرته الفاشلة في سوريا، من خلال ما أكده شهود عيان بوجود تصعيد في النشاط العسكري التركي في سوريا خاصة في المناطق الكردية، استعدادا لشن هجمات جديدة داخل الأراضي السورية.

وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية صدي البلد، أن اللقطات التي أذاعها التلفزيون التركي تعرض دخول القوافل العسكرية التركية في إحدي القري الحدودية في سوريا.

وتابع بكري، أن قناة تركية أكدت دخول القوافل العسكرية إلي منطقة مختلفة داخل الأراضي السورية بالإضافة للقائهم مع ما يسمي بالجيش السوري الحر الحليف لتركيا.

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