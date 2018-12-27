وصول أول طائرة قادمة من سوريا إلى تونس منذ 8 سنوات

وصلت إلى مطار "الحبيب بورقيبة - المنستير الدولي"، اليوم الخميس، أول طائرة قادمة من العاصمة السورية دمشق تابعة لشركة "أجنحة الشام" في أول رحلة منذ نحو ثماني سنوات، وعلى متنها 150 سوريا من دبلوماسيين سابقين وإعلاميين ومحامين ومهندسين وأطباء.



وأقلعت الرحلة من مطار دمشق الدولي إلى تونس، ولاقت ترحابا قويا من الشعب التونسي، وتم استقبالها بالإعلام السورية والتونسية، وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الشروق التونسية.



وأوضح مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع، أنّ هذه الرحلة هي الأولى من سلسلة رحلات تنظمها الشركة إلى تونس، وأنه سيتم في وقت لاحق الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها بناء على دراسة السوق ومعدل عدد الركاب المحتمل نقلهم.



وقال رئيس جمعية الجالية السورية بتونس طلال الحسن، إن الوفد السوري سيقيم بتونس لمدة أسبوع، وتم نقل أفراد الوفد من مطار المنستير الدولي إلى المنطقة السياحية بالقنطاوي ومنها إلى القيروان وتشمل جولتهم أيضا منطقة الحمامات السياحية لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.