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رياضة

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لماراثون زايد ليلا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
ريهام بكير
حرص اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية على عمل جوله تفقدية لخط سير ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه محافظة الإسماعيلية غدا بمشاركة أكثر من 15 ألف مشارك.

واكد اللواء حمدى عثمان أن محافظة الاسماعيلية على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع المشاركين في ماراثون زايد واشار الى جاهزية الطريق والتنسيق مع كافة الجهات الفنية والامنية معربا عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في المارثون وخروج الحدث بالشكل الجيد الذي يعكس الوجه الحضاري لمصر.

ويقام الماراثون بطريق البلاجات مرورا بشارع ام كلثوم وختاما بنادى هيئة قناة السويس لمسافة 10كيلو مترات.

ينطلق السباق فى تمام السابعة والنصف صباحا لذوى الاحتياجات الخاصة يتبعها نسخة الاسوياء فى الثامنة صباحا بمشاركة ما يقرب من 15 ألف مشارك من الجنسين ومختلف الفئات العمرية.

يخصص عائد ماراثون زايد الخيري لمستشفى الجذام التابع لمؤسسة مصر الخير، ومستشفى شفاء الأورمان التابع لجمعية الأورمان.

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