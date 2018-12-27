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ديني

أزهري: لو ظهرت نية المحلل فى زواج المطلقة ثلاثا بطل العقد.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد الرازق،أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشرط الذي يحل للمطلقة ثلاثا الرجوع لزوجها، هو الزواج من غيره زواجا شرعيا صحيحا بغير نية التحليل للزوج الأول، ثم تطلق من الثاني وتعود من الأول.

وأضاف "عبد الرازق" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الزواج الثاني يكون بعقد يقصد به الحياة الزوجية الطبيعية والإستمرارية فيه وعدم العقد بنية الطلاق بعد فترة معينة للعودة للزوج الأول، فلو ظهرت النية أن الزواج الجديد بنية التحليل للأول فقد بطل العقد اتفاقا بين الفقهاء.

واستشهد بحديث النبي الكريم عن الزوج المحلل للمطلقة ثلاثا حيث قال "المحلل هو التيس المستعار".

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