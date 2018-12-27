مستقبل وطن يواصل توفير السلع الغذائية المخفضة بكفر الشيخ.. صور

واصل حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ توفير السلع الغذائية المخفضة لقرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع أسواق تحيا مصر.



ونجح الحزب في توفير قافلة سلع غذائية مخفضة لأهالى قرية شنو التابعة لمركز كفرالشيخ بحضور أمين التنظيم وأمين العمل الجماهيرى وقيادات الحزب بالقرية وشهدت القافلة إقبالا جيدا من الاهالى رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.



يأتى هذا فى إطار المشاركة المجتمعية للحزب ومساندة الدولة فى توفير الخدمات المتنوعة للمواطنين.