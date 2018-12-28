طريقة صنع خل التفاح في المنزل

أصبح خل التفاح من اساسيات كل منزل والذي يدخل في العديد من الاطعمة وبعض العلاجات المنزلية البديلة ولذلك نعرض لكي طريقة صنع خل التفاح وكذلك خل العنب.





الطريقة :



يقطع التفاح قطعا صغيرة

ثم يوضع في مرتبان زجاجي كبير على آخره

يغطى المرتبان بقطعة من الشاش على فوهته , دون وضع غطاءه الأصلي

يترك المرتبان لمدة 40 يوما في غرفة دافئة وفي نور الشمس



قد يظهر خلال فترة التخليل بعض التعفن او حتى الدود الصغير , وهذا طبيعي , فقد ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن دود الخل ودون جبن المش حلال أكله وذلك على المذاهب الأربعة , ابن حنبل والحنفي والشافعي والمالكي , طبعا نحن لا نقول بأكله أبد , ولكن



بعد نهاية الأربعين يوما ينخفض مستوى التفاح المخلل إلى النصف ونجد أن ما بقي في المرتبان يتحول إلى طبقتين , طبقة سطحية فيها بعض التعفن , وقد يكون فيها بعض الدود , وطبقة كبيرة عميقة نظيفة رائعة تحتوي على قطع التفاح بلون أحمر بني , وتسبح في سائل بنفس اللون تقريبا هو الخل الطبيعي , تزال الطبقة العفنة من على الوجه بما فيها وتبقى الطبقة العميقة النظيفة الرائعة



حيث يؤخد السائل المتشكل , ويعصر ما تبقى من قطع التفاح باليد اليمنى بعد بسم الله



يحفظ الخل المتشكل في الثلاجة