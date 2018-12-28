ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة صنع خل التفاح في المنزل

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أصبح خل التفاح من اساسيات كل منزل والذي يدخل في العديد من الاطعمة وبعض العلاجات المنزلية البديلة ولذلك نعرض لكي طريقة صنع خل التفاح وكذلك خل العنب.


الطريقة :

يقطع التفاح قطعا صغيرة
ثم يوضع في مرتبان زجاجي كبير على آخره
يغطى المرتبان بقطعة من الشاش على فوهته , دون وضع غطاءه الأصلي
يترك المرتبان لمدة 40 يوما في غرفة دافئة وفي نور الشمس

قد يظهر خلال فترة التخليل بعض التعفن او حتى الدود الصغير , وهذا طبيعي , فقد ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن دود الخل ودون جبن المش حلال أكله وذلك على المذاهب الأربعة , ابن حنبل والحنفي والشافعي والمالكي , طبعا نحن لا نقول بأكله أبد , ولكن

بعد نهاية الأربعين يوما ينخفض مستوى التفاح المخلل إلى النصف ونجد أن ما بقي في المرتبان يتحول إلى طبقتين , طبقة سطحية فيها بعض التعفن , وقد يكون فيها بعض الدود , وطبقة كبيرة عميقة نظيفة رائعة تحتوي على قطع التفاح بلون أحمر بني , وتسبح في سائل بنفس اللون تقريبا هو الخل الطبيعي , تزال الطبقة العفنة من على الوجه بما فيها وتبقى الطبقة العميقة النظيفة الرائعة

حيث يؤخد السائل المتشكل , ويعصر ما تبقى من قطع التفاح باليد اليمنى بعد بسم الله

يحفظ الخل المتشكل في الثلاجة

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

الثقافة في 2018.. وضع التراث على قائمة أولوياتها.. أطلقت مبادرة تراثك أمانة.. واستعادة مخطوط المختصر في علم التاريخ.. رصد ۳۰۸ مخالفات كمرحلة أولى في التراث المعماري

رسميا.. إنبي يغلق الباب أمام الأهلي فى ضم نجم الفريق

نجوم يواسوا كوليبالي بعد تعرضه للعنصرية..أبرزهم صلاح ورونالدو

انضمام ناشئ الاهلي السابق ولاعب الدوري الهولندي إلى الاتحاد السكندري

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

بعد عودة رمضان.. تعرف على الهاربين الـ5 من إخفاق الاحتراف إلى الأهلي

نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا

أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو

محمد صلاح يدعم كوليبالي ضد العنصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟