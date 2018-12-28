كفرالشيخ يبحث دعم صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي

يعكف مجلس إدارة كفر الشيخ برئاسة أشرف أبو حليمة، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد سوء نتائج الفريق المخيبة للآمال في الدور الأول.



ونجح كفر الشيخ في حصول موافقة نادي بلدية المحلة للحصول على خدمات اللاعب عمر فيرون على سبيل الإعارة لمدة ٣ شهور بناءً على رغبة المدير الفني نبيل محمود "رامبو"، الذي طلب تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.



يذكر أن كفر الشيخ تعرض للهزيمة أمس من غزل المحلة على ملعب الأخير، 2/3، ليتجمد رصيد عند 15 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز ب.