السيطرة على حريق مصنع جبس في الشرقية بـ 8 سيارات إطفاء..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب في مصنع لإنتاج فورم الجبس بمركز أبو حماد، عقب الدفع بـ 8 سيارات إطفاء.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في مصنع لإنتاج "فورم الجبس" بمركز أبو حماد.



وانتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وتمكنت القوات من إخمادها، وتحرر المحضر الازم، وجار العرض على النيابة العامة ومعاينة فريق المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.