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حوادث

ضبط 4 أشخاص تعدوا على سائقين وإجبار أحدهما على توقيع إيصال أمانة بشبرا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:50 ص
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتعدى على سائقين بإحدى شركات النقل وإجبار أحدهما على توقيع إيصال أمانة على خلفية قيامهما بسرقة مشغولات فضية خاصة بأحدهم.

وكان قسم شرطة شبرا قد تلقى بلاغا من تاجر ، قرر بأنه عقب توجهه لمقر إحدى شركات النقل الجماعى الكائنة بشارع أحمد حلمى بدائرة القسم لإستلام (2 شاشة تليفزيون ، 2 هاتف محمول ، مشغولات فضية ) قام بشحنها من محافظة أسوان عن طريق الشركة اكتشف سرقة حقيبة بداخلها مشغولات فضية بإجمالى وزن بلغت نحو (4,650 كيلو جرام ) وإتهم القائمين بالشحن سائقين بذات الشركة تم ضبطهما .

واعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بأنهما نظرًا لعلمهما بقيام المبلغ بتهريب تلك المشغولات بطريقة غير شرعية من إحدى الدول العربية قاما بالإستيلاء عليها ، وإخفائها بقطعة أرض كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبإرشادهما أمكن ضبطها، وإتهما المبلغ " شقيق زوجته ومدير الشركة وسائق بذات الشركة بالتعدي عليهما بالضرب داخل مقر الشركة , وإكراه الثانى على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 160 ألف جنيه مايعادل قيمة المشغولات الفضية المستولى عليها.

واعترف بقيامه بتهريب المضبوطات بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية عن طريق أحد الأشخاص يدعى/مصطفى.أ ، مقيم بمحافظة أسوان (جارى ضبطه ) كما اعترف بقيامه بالتعدى على المتهمين بالاشتراك مع باقى المشكو فى حقهم لإجبارهما على رد المسروقات.

تم بإرشاده ضبط شركائه فى واقعة التعدى ، والإكراه على التوقيع ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهم ضبط إيصال أمانة مزيل بتوقيع المتهم الثانى بالمبلغ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

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