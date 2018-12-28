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فن

مادلين مطر تهنئ وزير الإعلام السعودي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
سمر سعد
هنأت مادلين طبر، تركي الشبانة على تعيينه وزيرًا للإعلام في السعودية، قائلة مبروك لفارس الإعلام تركي الشبانة للمنصب الذي يستحقه بجدارة.

وكتبت مادلين طبر عبر صفحتها على فيسبوك: "تهنئه قلبية.. صدر في السعودية أمر ملكي بتعيين تركي الشبانة وزيرًا للإعلام.. مرحى للحداثه وللرجل المناسب في المكان المناسب في السعودية".

وتنتظر مادلين طبر عرض مسلسل الضاهر بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف واميرة هانى وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم.

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