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أخبار العالم

ترامب يعلن قطع المساعدات عن ثلاث دول .. تعرف عليها

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
أ ش أ
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هندوراس وجواتيمالا والسلفادور بقطع المساعدات عنها؛ لعدم مساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية في منع الهجرة غير الشرعية إليها.

وقال ترامب- في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "إن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور لا يفعلون شيئًا من أجل الولايات المتحدة لكنهم يأخذون أموالنا، هناك تقارير بأن قافلة جديدة من المهاجرين تتشكل في هندوراس وهي لا تفعل شيئا حيال ذلك، سنقطع جميع المساعدات إلى هذه البلدان الثلاثة، التي تستغل الولايات المتحدة لسنوات!".

وكان ترامب قد هدد- في وقت سابق من اليوم- بإغلاق الحدود الجنوبية تماما أو بناء الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، مشيرا إلى أن بلاده تخسر الأموال في تجارة مع المكسيك في إطار اتفاقية (نافتا).

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