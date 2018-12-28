تحت رعاية رئيس صحة البرلمان.. مستقبل وطن يدشن مبادرة شتاء دافئ بالأقصر

دشن حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر مبادرة جديدة تحت شعار "شتاء دافئ" والتي تستهدف توزيع البطاطين علي الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع، وكذلك دور رعاية الأطفال الأيتام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في الأقصر.



كما أوضح "العماري" أن تدشين مبادرة "شتاء دافئ" جاءت من منطلق التكافل والتضامن المجتمعي الذي يسعى الحزب إلى تحقيق من خلال توفير بعض احتياجات الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع.



وأضاف أن المبادرة استهدفت توزيع البطاطين علي الأسر، وتضمنت أيضًا توزيع المستلزمات المدرسية، ومصابيح الإضاءة علي دور رعاية الأطفال الأيتام، وذلك لمساعدة الأطفال علي المذاكرة خاصة خلال تلك الفترة التي تتزامن مع بدء إمتحانات نصف العام الدراسي.



وأوضحت أماني الشعولي أمينة أمانة المرأة بالحزب أن المبادرة، استهلت فعاليتها بمنطقة جزيرة العوامية وذلك استكمالًا لأنشطة الحزب التي بدأها بتلك المنطقة منذ فترة والتي تضمنت تنظيم مبادرة لفحص السيدات للكشف المبكر عن الحالات المصابة بسرطان الثدي، وكذلك فحص مواطنيها للكشف عن مصابي فيروس سي، ومساعدتهم لتلقي العلاج من خلال التواصل مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي.



وأشارت إلي أن المبادرة سوف تواصل فعاليتها بقري ونجوع الأقصر وإنها ستظل مستمرة طوال فترة الشتاء.