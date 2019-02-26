لقاء مع اتحاد طلاب المنصورة لدعم المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة





وأشار إلى أن الجامعة ستقدم كافة أشكال الدعم لنجاح الحملة القومية داخل المحافظة، حيث يدرس بها 164 ألف طالب فى مرحلة البكالوريوس، 18306 طالبا بالدراسات العليا، 7079 عضو هيئة تدريس، 25378 موظف وعامل.



كما أشار إلى الدور الهام لكافة الإدارات برعاية الطلاب فى التنسيق للحملة داخل الجامعة وأهمية دور إدارات رعاية الطلاب داخل الكليات فى نشر التوعية اللازمة بأهمية الحملة لصحة أعضاء هيئة التدريس الطالب والعاملين.



ونوه أن الجامعة أنهت الاستعدادات النهائية والتجهيزات اللوجيستية داخل الجامعة لبدء الحملة، وكذلك تحديد عدد نقاط العمل والبالغ عددها 70 تعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، موضحا أن الحملة فرصة عظيمة جدا لفحص أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وقدم أمناء اللجان العديد من الاقتراحات للمشاركة فى تنفيذ الحملة داخل الجامعة لتشمل كافة القطاعات من خلال التوعية والمشاركة فى التنظيم.

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة لمناقشة الاستعدادات النهائية للمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك تحت عنوان " ١٠٠ مليون صحة" ستبدأ الحملة بمحافظة الدقهلية اعتبارا من أول مارس وتستمر حتى نهاية أبريل.وذلك بحضور محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد العدل مسئول التواصل الطلابي، إبراهيم فهمى مدير ادارة رعاية الطلاب، عمرو أشرف مخيمر رئيس اتحاد الطلاب، بهاء أبو العينين نائب رئيس الاتحاد.وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أهمية مشاركة الطلاب من الكليات العملية والنظرية فى الحملة وإجراء كشف فيرس سى.وأكد على الدور الهام لاتحاد الطلاب فى نشر أهمية الحملة والمشاركة الفعالة بها وتقديم المساعدة اللازمة لتوجيه الطلاب وتنظيمهم للمشاركة فى الحملة، وضرورة التكاتف مع كافة الجهات والقطاعات داخل الجامعة، معتبرا أن هذه الحملة مهمة قومية للحفاظ على صحة المواطن المصرى وهو العامل الأساسى للتنمية.