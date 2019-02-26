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محافظات

شمال سيناء تتخطى حاجز 100٪ من مستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:54 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
احمد صالح
أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم 52942 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 101.94٪ من إجمالي المستهدف لتتخطى بذلك حاجز ال100%.

وأوضح شوكة أنه تم تطعيم 27687 طفلا بالعريش و 18037 ببئر العبد و 4186 بالشيخ زويد و 301 برفح و 1831 بالحسنة و 891 بنخل وقال إن الفريق الصحي يعمل على قدم وساق منذ انطلاق الحملة وحتى اللحظة مشيرا إلى أن ثقته لا حدود لها بالقطاع الوقائي.

من جانبه أكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي ان الوحدات والمراكز شهدت اليوم إقبال كبير من الأهالي مشيرا إلى أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.. بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء وأشار إلى أنه تم تطعيم الأطفال غير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات هدف الحملة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف أن تكثيف الإعلام الصحي في اليوم الأول والثاني بالحملة والمتابعة الميدانية من فريق الاشراف بإعادة توزيع الفرق أدى إلى الوصول إلى الأعداد المستهدفة.

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