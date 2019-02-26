دنيا وإيمي سمير غانم أول الحضور في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور

بدأ منذ قليل عزاء والدة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، ويتلقى العزاء عدد من الاسرة والاصدقاء".



وكان أول الحضور المنتج صادق الصباح، ودنيا عبد العزيز، إيمي ودنيا سمير غانم".



وتوفيت والدة الفنان مصطفى خاطر الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وتم دفنها بمقابر الأسرة، وأقام خاطر أمس عزاء لوالدته في منطقة الخصوص وحضر أقاربه وأصدقاؤه المقربون منه.



وتوقف نجم مسرح مصر عن تصوير مسلسله "طلقة حظ" لحين استقرار حالته النفسية، ومن المقرر أن يعود لبلاتوهات التصوير بداية من الأسبوع المقبل.