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العثور على تمساح حي في شوارع المهندسين بالجيزة.. فيديو

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:57 م
صدى البلد
محمد القاضي
عرض برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، صورا تفيد العصور علي تمساح حي في شوارع المهندسين بالجيزة.

وأوضحت الإعلامية "سارة حازم"، مقدمة البرنامج، أن عمال النظافة في منطقة المهندسين، عثروا على تسماح حي أثناء ممارسة عملهم، لافتة إلي أن التسماح تسبب في حالة فزع بين المارة في الطريق.

وقال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه أصبح هناك من المواطنين من يفضل اقتناء الحيوانات الغريبة علي المجتمع المصري مثل التماسيح، معقبا: «هناك من يقتني التمساح وهو صغير، وعندما يكبر التمساح لا يعرف طريقة للتخلص منه».

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