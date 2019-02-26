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رياضة

مدرب الطلائع: كنا الأقرب للفوز على الإسماعيلي

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:00 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد محمد جودة، المدرب العام لطلائع الجيش، أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز على الإسماعيلي، خلال لقاء الفريقين بمسابقة الدوري، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال جودة في تصريحات تلفزيونية "طلائع الجيش أضاع أكثر من فرصة سهلة خلال اللقاء، وكان هو الأخطر، وذلك رغم سيطرة الإسماعيلي التي كانت بدون فاعلية أو تأثير على مرمى الجيش".

وأضاف جودة "لم نتخوف من الإسماعيلي، ولكن المباراة كانت مقفولة إلى حد كبير، لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز من أجل السير بقوة في جدول مسابقة الدوري الممتاز".

وتابع "حاولنا استغلال حالة الإرهاق التي يعاني منها الدراويش، بعد خوض مباراة بطل الجزائر منذ 3 أيام، ولكن المباراة انتهت بالتعادل رغم أفضليتنا".

وختم "لكن بشكل عام تعتبر النقطة جيدة أمام الإسماعيلي لما يمتلكه الدراويش من خبرات كبيرة بالدوري المصري".

ويتواجد الطلائع في المركز التاسع في بطولة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، في حين يتواجد الإسماعيلي بالمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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