مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يفتتح معرض راهبات المحبة بالقوصية

افتتح نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، معرس المحبة الخاص بمنتجات راهبات المحبة، بالمنشأة الكبرى.

ويُقام المعرض بقاعة الاجتماعات، بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس، بالقوصية، حتى يوم الأحد، الموافق التاسع من نوفمبر المقبل.

وفي سياق آخر ، تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، إحدى الأراضي الزراعية التابعة للإيبارشية، لمتابعة جودة سير العمل، ووضع خطة لاستصلاح الأرض.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للقائمين على الأرض الزراعية، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة.