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إسكان البرلمان: هدفنا الحفاظ على حقوق المالك والمستأجر

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:26 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا يوجد خلافات حول تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن النواب يحافظون على حقوق المصريين سواء المالك أو المستأجر.

وأضاف «مسعود» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 5 مشاريع قدمت للبرلمان، وهذا يؤكد سعي النواب لحل مشكلة المالك أو المستأجر في القانون القديم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستدرس الموضوع بشكل بسيط، مثلما حدث في الأراضي الزراعية دون أي غضب من المواطنين، مؤكدا أن كل طرف يحصل على حقه دون الطرح للمستأجر من شقته.

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