ترامب يرد على تجارب بوتين الصاروخية: ليست مناسبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تجربة صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية لم يكن "مناسبًا".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "كان عليه أن ينهي الحرب (في أوكرانيا). فالحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعًا واحدًا دخلت الآن عامها الرابع. هذا ما كان عليه فعله بدلًا من اختبار الصواريخ".

أعلن بوتين أمس الأحد عن نجاح الاختبار النهائي لصاروخ بوريفيستنيك، الذي قال إنه "غير محدود المدى".

وكان ترامب قد وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة لدى عودته إلى البيت الأبيض في يناير، لكن المحادثات بين موسكو وكييف تعثرت رغم جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي.

وتتقدم القوات الروسية ببطء ولكن بثبات في أوكرانيا، وتخترق دفاعات كييف في معارك مكلفة.