بعد انتشارها بين المدمنين.. حقنة الطلق الصناعي تدمر خصوبة الرجال

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن حقنة الطلق الصناعى تحتوى على الهرمون الأنثوى الأوكسيتوسن الذى يساعد على عملية الانقباض والانبساط في الرحم حتى تتمكن المرأة من الولادة الطبيعية وهو ما يسمى بالطلق الصناعي.





وأضاف "سالم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن بعض الرجال لجأوا لتناول هذه النوعية من العقاقير كبديل للمواد المخدرة كأ خذ كميات كبيرة منها يعمل على حدوث ارتخاء جميع عضلات الجسم ويؤثر على خصوبة الرجال ويجعلها أقل خاصة أنها تحتوى على هرمون أنثوى وعند أخذها بكميات كبيرة أو تناولها بشكل مستمر تزداد المخاطر التي قد تصل للإصابة بالاكتئاب والانتحار.



